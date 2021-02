Biathlon: WM-Ergebnisse Pokljuka - Sprint Männer/Ponsiluoma 1.

Ergebnisse der auch zum Weltcup zählenden Biathlon-Weltmeisterschaften in Pokljuka (Slowenien) am Freitag - 10-km-Sprint Männer:

1. Martin Ponsiluoma (SWE) 24:41,1 (0 Schließfehler=Strafrunde) - 2. Simon Desthieux (FRA) +11,2 Sek. (0) - 3. Emilien Jacquelin (FRA) +12,9 (1) - 4. Johannes Dale (NOR) +22,4 (1) - 5. Johannes Thingnes Bö (NOR) +22,5 (2) - 6. Quentin Fillon Maillet (FRA) +23,9 (1). Weiter: 16. Simon Eder +56,4 (0) - 38. David Komatz +1:43,0 (1) - 58. Felix Leitner +2:01,3 Min. (3). Nicht für die Verfolgung der besten 60 am Sonntag qualifiziert u.a.: 67. Julian Eberhard +2:23,6 (4).

Weltcup-Gesamtwertung (nach 16 von 26 Rennen): 1. J. T. Bö 749 Punkte - 2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 681 - 3. Tarjei Bö (NOR) 598. Weiter (alle AUT): 19. Eder 359 - 25. Komatz 195 - 26. Leitner 186 - 37. Eberhard 109-