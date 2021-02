Die Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka (9. - 21. Februar) findet nun doch ohne Zuschauer statt. Das bestätigte der Weltverband IBU am Freitag. Bis zuletzt hatten die Veranstalter gehofft, dass an den neun Wettkampftagen mit insgesamt zwölf Medaillenentscheidungen trotz der Corona-Pandemie zumindest 500 Fans pro Tag an die Strecken kommen können. Diese Pläne wurden vor dem Start am kommenden Mittwoch jedoch wieder verworfen.