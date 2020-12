Biathlon: World Team Challenge in Ruhpolding mit Hauser/Eberhard

Österreichisches Duo war 2017 Dritter - Zehn Zweier-Teams am Montagabend dabei

Der Biathlon-Einladungsbewerb "World Team Challenge" geht am Montag (18.15 Uhr, live ORF Sport +) in Ruhpolding mit zehn Zweier-Teams in Szene, für Österreich treten Lisa Hauser und Julian Eberhard an. Das Mixed-Rennen hätte ursprünglich wie in der vergangenen Jahren im Fußball-Stadion von Gelsenkirchen stattfinden sollen, war aber wegen der Corona-Pandemie vor längerer Zeit abgesagt worden. Nun kehrt die Veranstaltung dorthin zurück, wo sie bis 2001 beheimatet gewesen war.

Hauser/Eberhard waren bereits vor drei Jahren bei diesem Event angetreten und "Auf Schalke" auf Rang drei gekommen. Die diesmalige Gegnerschaft bilden u.a. Denise Herrmann/Benedikt Doll, Franziska Preuss/Simon Schempp (alle GER), Dorothea Wierer/Lukas Hofer (ITA) und Dsinara Alimbekawa/Anton Smolski (BLR). Auf der ca. 1,3 km langen Runde bestreiten zunächst die Frauen vier und die Männer fünf Massenstart-Runden. Wieder mit den Frauen voran und über neun Runden geht es in der Verfolgung.