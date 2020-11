Biathlon: World Team Challenge nach Ruhpolding verlegt

Mixed-Bewerb am 28. Dezember

Der Biathlon-Einladungsbewerb "World Team Challenge" ist nach Ruhpolding verlegt worden. Das Mixed-Rennen hätte eigentlich wie in der vergangenen Jahren im Fußball-Stadion von Gelsenkirchen stattfinden sollen, war aber aufgrund der Corona-Pandemie schon vor längerer Zeit abgesagt worden. Nun kehrt die Veranstaltung am 28. Dezember nach Ruhpolding zurück, wo sie bis 2001 beheimatet gewesen war.

Ob in Bayern Zuschauer erlaubt sein werden, sei noch offen, so der Deutsche Ski-Verband am Montag. Der regelmäßig im Jänner im Ruhpolding stattfindende Weltcup fällt in dieser Saison hingegen aus. Die Bewerbe sollen zusätzlich in Oberhof über die Bühne gehen. Das hat der Weltverband zur Vermeidung von Reisetätigkeit und zur leichteren Abschottung in der Corona-Pandemie bereits vor Wochen beschlossen. Auch in Hochfilzen sind im Dezember zwei Weltcup-Wochenenden geplant.