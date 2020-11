Biathlon: Zdouc und Schwaiger zum Saison-Auftakt auf Rängen 14 und 17

Südtirolerin Wierer gewann

Die besten österreichischen Platzierungen beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti sind vorerst an das Lager der Frauen gegangen. Dunja Zdouc und Julia Schwaiger profitierten am Samstag im 15-km-Rennen vor allem von ihren Leistungen am Schießstand mit keinem bzw. nur einem Fehler und belegten mit je knapp mehr als zweieinhalb Minuten Rückstand auf die Südtiroler Siegerin Dorothea Wierer die Ränge 14 bzw. 17. Julia Hauser wurde hingegen mit vier Schießfehlern nur 38.

Dabei hätte die Laufleistung von Österreichs renommiertesten Skijägerin für den Sieg gereicht, hatte sie bei vier Strafminuten doch "nur" einen Rückstand von 3:51,2 Minuten auf Wierer aufzuweisen. Doch vor allem drei Fehler beim zweiten Liegendschießen warfen die Tirolerin entscheidend zurück. Die fehlerfreie Wierer siegte lediglich 0,8 Sekunden vor der Deutschen Denise Herrmann (1) sowie 24,1 Sekunden vor der Schwedin Johanna Skottheim (0). Am Sonntag folgt um 13.40 Uhr der Sprint-Bewerb.

Zdouc war jedenfalls über das für sie gelungene Rennen erfreut: "Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Fehlerfrei am Schießstand zu bleiben, ist einfach viel wert. Auf der Loipe habe ich mir das Rennen sehr gut eingeteilt, hatte super Material."