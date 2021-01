Biden-Fokus auf Umwelt, Infra, Industrie für Österreich interessant

Wirtschaftsdelegierter Friedl in New York: "Vorsichtig optimistisch" für Wegfall der Strafzölle

Der neue US-Präsident Joe Biden will in der Wirtschaftspolitik den Fokus auf Umwelt, Sanierung der Infrastruktur und Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten legen. Für österreichische Unternehmen ergeben sich bei diesen Themen große Chancen, ist der Wirtschaftsdelegierte der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in New York, Michael Friedl, überzeugt. Den Europäern werde Biden zumindest ein "freundlicheres Gesicht" zeigen als sein Vorgänger Donald Trump.

Der neue Präsident setzt auf Klima- und Umweltschutz, wie er durch die sofortige Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen unter Beweis stellte. Dabei soll auch die Bahn künftig eine größere Rolle spielen: Biden war als Senator jahrzehntelang von seinem Heimat-Bundesstaat Delaware zu seinem Arbeitsplatz im Kongress in Washington DC mit dem Zug gependelt und hat daher eine besondere Beziehung zu Zügen. Er habe schon angekündigt, in die Bahnverbindungen investieren zu wollen. Österreichs Bahntechnikunternehmen und Schienenproduzenten könnten vielleicht davon profitieren, hofft Friedl.

Der Umwelt- und Klimaschutz ist der neuen US-Administration ein besonderes Anliegen. Und obwohl Trump auf Bundesebene ja das Pariser Klimaabkommen verlassen hatte, hatten sich damals viele Bundesstaaten und Städte verpflichtet, sich selber weiter an die Ziele des Abkommens zu halten, erinnert der österreichische Wirtschaftsdelegierte. Daher erwartet er nicht so viel Widerstand gegen diesen Schwenk auf Bundesebene, denn zum Beispiel der bevölkerungsmäßig größte Bundesstaat Kalifornien hatte weiterhin bei den Abgasgrenzwerten für Autos eine grüne Politik verfolgt.

Im Bereich der Industrie strebe Biden eine Re-Industrialisierung der US-Wirtschaft an, die derzeit sehr Dienstleistungs-lastig aufgestellt sei. Auch hier gebe es Chancen für heimischen Unternehmen, etwa im Maschinenbau bei der Lieferung von Spezialmaschinen. "Vorsichtig optimistisch" ist der Wirtschaftsdelegierte, dass die Strafzölle, die auch österreichische Unternehmen betroffen haben, künftig wegfallen könnten. Es gebe aber auch jetzt schon Ausnahmen, wenn etwa ein Unternehmen beweisen könne, dass es diese Art von Produkten - wie etwa Spezialstahl - am US-Markt gar nicht gebe.

Die US-Wirtschaft habe im Coronajahr 2020 stark unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten. 9,4 Millionen Jobs sind verloren gegangen, die Arbeitslosigkeit liege mit 6,7 Prozent immer noch doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Die Exporte aus Österreich in die USA gingen letztes Jahr (Zahlen bis Oktober) um 11 Prozent zurück. Trotzdem bleiben die USA der zweitwichtigste Exportmarkt für Österreich, erläutert Friedl. Die Importe aus den USA seien noch stärker zurückgegangen.

Die Rolle der Wirtschaft als Sponsor wurde von der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger beeinflusst. Viele frühere Sponsoren hätten sich mittlerweile von Trump abgewendet oder überprüften gerade ihre Beziehungen. Und die "Big Tech" (Facebook, Amazon, etc.) seien ohnehin keine besonderen Trump-Freunde gewesen. Auch die US-Chamber of Commerce, die US-Handelskammer, habe Biden als neuen Staatschef begrüßt. "Da kommt ein Umdenken", ist Friedl überzeugt.