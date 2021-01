Biden ging an seinem erstem Sonntag als Präsident in die Kirche

Im Kontrast zum Wochenend-Golfer Trump

Donald Trump verbrachte seine Wochenenden als Präsident meist auf dem Golfplatz, sein Nachfolger Joe Biden ist am ersten Sonntag im Weißen Haus wie gewohnt in die Kirche gegangen. Die Autokolonne des Präsidenten quetschte sich durch die schmalen Straßen des Viertels Georgetown zur katholischen Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Sie hatte Biden auch schon oft in seiner Zeit als Vize von Präsident Barack Obama besucht.

Biden, der zweite Katholik im Weißen Haus nach John F Kennedy, betont stets, dass der Glaube ihm dabei geholfen habe, persönliche Tragödien wie den Tod seiner ersten Frau und deren Tochter bei einem Autounfall sowie den Verlust seines Sohnes Beau nach einer Krebserkrankung durchzustehen.

Auf dem Rückweg blieb die Präsidentenkolonne für zehn Minuten stehen, damit Bidens Sohn Hunter bestellte Bagel abholen konnte, wie den Präsidenten begleitende Journalisten berichteten. Das Café um die Ecke von der Kirche freute sich auf Twitter, dass das Weiße Haus wieder Bewohner habe, die schätzten, was Washington zu bieten habe - "angefangen mit Sesam-Bagels".