Biden hob Abtreibungsbeschränkungen auf: US-Bischöfe üben Kritik

Neuer US-Präsident hob so genannte "Mexiko-City-Politik" wieder auf

US-Präsident Joe Biden hat die sogenannte Mexiko-City-Politik seines Vorgängers Donald Trump per Dekret aufgehoben, wie Kathpress meldet. Das Memorandum schloss bisher alle Nichtregierungsorganisationen von öffentlicher Finanzierung aus, die Abtreibungen im Ausland anbieten oder fördern. Präsident Ronald Reagan hatte die Verordnung 1984 erlassen. Seitdem wurde sie von jedem republikanischen Präsidenten weitergeführt und von jedem demokratischen Präsidenten widerrufen.

Die katholische Kirche und weitere Abtreibungsgegner in den USA kritisierten diesen Schritt. "Es ist bedauerlich, dass eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Biden aktiv die Zerstörung von Menschenleben in Entwicklungsländern fördert", hieß es in einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung der US-Bischofskonferenz. Erzbischof Joseph Naumann von Kansas City, in der Bischofskonferenz zuständig für Pro-Life-Aktivitäten, und Bischof David Malloy von Rockford, Vorsitzender der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, betonten darin, die Entscheidung des Präsidenten sei unvereinbar mit der katholischen Lehre, unethisch und verletzte die Menschenwürde. Biden ist praktizierender Katholik, setzt sich aber bereits seit Jahrzehnten für die Legalität von Abtreibung ein.

"Wir und unsere Mitbischöfe lehnen dieses Vorgehen entschieden ab. Wir bitten den Präsidenten eindringlich, sein Amt zum Guten zu nutzen und den Schwächsten, einschließlich der ungeborenen Kinder, Vorrang zu geben", so die Bischöfe. Die katholische Kirche sei bereit, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und die Gesundheit von Frauen weltweit "in einer Weise zu fördern, die die ganzheitliche menschliche Entwicklung vorantreibt und die angeborenen Menschenrechte sowie die Würde jedes menschlichen Lebens, beginnend im Mutterleib, schützt".

Laut einer aktuellen Umfrage des katholischen Meinungsforschungsinstituts "Marist Poll" im Auftrag der katholischen Laienvereinigung "Kolumbusritter" (Knights of Columbus) lehnen 77 Prozent der US-Amerikaner steuerfinanzierte Abtreibungen im Ausland ab.

Am Freitag demonstrieren Abtreibungsgegner in den USA bei ihrem traditionellen "March for Live" gegen die Grundsatzentscheidung des obersten US-Gerichtshofs von 1973. In dem Urteil "Roe vs. Wade" hatten die Richter Abtreibungen zur "Privatangelegenheit" erklärt und damit generelle Abtreibungsverbote in den US-Staaten aufgehoben. Der Marsch findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur virtuell statt.