Biden plant neue Corona-Hilfen in Höhe von 1,9 Billionen Dollar

Der designierte US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen Dollar (1.561,73 Mrd. Euro) schnüren und damit die weltgrößte Volkswirtschaft wieder in Schwung bringen. Darin enthalten seien weitere Direkthilfen an die US-Bürger von jeweils 1.400 Dollar, wie Mitarbeiter von Biden am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagten.

Die zusätzliche Arbeitslosenversicherung soll von derzeit 300 auf 400 Dollar pro Woche erhöht und obendrein bis September verlängert werden. Insgesamt sind etwa eine Billion Dollar an direkten Hilfen für private Haushalte vorgesehen. Weitere 415 Milliarden Dollar sollen für den Kampf gegen das Virus und für die Impfkampagne mobilisiert werden. 440 Milliarden Dollar sollen an kleinere Unternehmen und Kommunen fließen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Biden selbst will die Pläne noch im Tagesverlauf in einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit vorstellen.

"Wir befinden uns in einem sehr prekären Moment für unsere Wirtschaft", sagte einer von Bidens Mitarbeitern. Der Plan sehe deshalb vor, Zwangsversteigerungen und Zwangsräumungen bis September auszusetzen. Auch Mittel für Miet- und Versorgungshilfe sollen bereitgestellt werden. Der designierte Präsident will außerdem den Kongress dazu auffordern, den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde zu erhöhen.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt sprunghaft in die Höhe geschnellt. Insgesamt stellten vorige Woche 965.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es lediglich 784.000. In der Corona-Krise gingen in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang nur gut zwölf Millionen zurückgewonnen wurden. Das Virus hat bislang mehr als 385.000 Menschen in den USA das Leben gekostet.