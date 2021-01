Biden-Reaktionen - Bundesregierung begrüßt Angelobung von Biden

Kurz und Kogler freuen sich auf Zusammenarbeit - Auch Schallenberg und Schramböck gratulierten

Die österreichische Bundesregierung hat die Angelobung von Joe Biden als neuem US-Präsident am Mittwoch einhellig begrüßt. "Europa und die USA teilen viele gemeinsame Werte und unsere starke Partnerschaft ist zentral, um globale Herausforderungen wie die Bewältigung der Corona-Pandemie oder den Klimawandel zu bekämpfen", schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Englisch auf Twitter. Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gratulierte Biden in dem Online-Netzwerk.

"Mit seiner moderaten, überlegten und verbindenden Art ist @JoeBiden genau der Richtige, um die von Trump hinterlassenen Gräben und Brüche zu überwinden und die Risse im Fundament der US-Demokratie, die der Sturm aufs Capitol aufgezeigt hat, wieder zu kitten", schrieb Kogler. Er freue sich auf ein Comeback der USA beim internationalen Klimaschutz und der multilateralen Kooperation. Ein erstes gutes Zeichen sei, dass die USA wieder ein tragendes Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO werden würden, so Kogler.

Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gratulierte auf Twitter und schrieb auf Englisch, er freue sich auf eine "enge Kooperation", um die "Herausforderungen von heute und morgen" zu bewältigen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) teilte in einer Stellungnahme gegenüber der APA mit, "die transatlantischen Beziehungen unserer Unternehmen" seien ein Motor für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich. Immerhin exportierten österreichische Unternehmen jährlich Waren im Wert von zehn Milliarden Euro in die USA. "Jetzt braucht es einen gemeinsamen Kraftakt, um die Pandemie und die Weltwirtschaftskrise zu bekämpfen", so Schramböck. Österreich stehe als verlässlicher Partner bereit.