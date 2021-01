Biden-Reaktionen - IIP: Europa muss sich auf die eigenen Füße stellen

Gärtner & Swoboda betonen bei aller Zufriedenheit über Biden-Wahl Notwendigkeit eines transatlantischen Dialogs "auf Augenhöhe"

Zufriedenheit über Donald Trumps Abgang und Joe Bidens Amtsantritt, aber keine Euphorie - so kann die Bewertung von Ex-SPÖ-Europaparlamentarier Hannes Swoboda und Politikwissenschafter Heinz Gärtner zusammengefasst werden, die beide am Donnerstag in einer Online-Diskussion des Internationalen "Instituts für den Frieden" (IIP), abgaben. Beider zweite Conclusio: Europa muss sich auf die eigenen Füße stellen, um künftig mit den USA auf Augenhöhe interagieren zu können.

"Die Europäer müssen ihre Stimmen erheben, um nicht auch von der Biden-Regierung eine untergeordnete Rolle zugewiesen zu bekommen wie schon von der Trump-Administration", forderte Gärtner. "Europa muss sich zusammenreißen und seine eigenen Positionen definieren, nur so wird es an politischem Einfluss gewinnen (...) Alle Welt schaut auf die USA, aber man muss sich auch fragen warum: Europa wird eben noch nicht als starker Partner gesehen."

Die auf der Hand liegende Antwort gab Swoboda, Präsident des IIP: Im Gegensatz zu Europa, das aus vielen verschiedenen Nationalstaaten mit unterschiedlichen Interessen bestehe, seien die USA nun einmal "'Vereinigte Staaten'. Auch wenn sie innerlich zerrissen sind, ist da ein Präsident, der die Politik vorgibt." Wenn EU-Ratspräsident Charles Michel nun Biden eine "Neuformulierung des transatlantischen Verhältnisses" vorschlage, "dann müssen wir vorher die europäischen Interessen in einer solchen Partnerschaft definieren, dann erst können wir über eine gemeinsame Strategie in einzelnen Bereichen, wie der Politik gegenüber China oder Russland sprechen."

Gärtner griff Bidens Bekenntnis zu einem Stil der "Führung durch Beispiel" in dessen Angelobungsrede auf und bemerkte trocken: "Die USA sind kein leuchtendes Beispiel - weder innen- noch außenpolitisch." Außenpolitisch hätten die Europäer im Lauf der Jahrzehnte lediglich die Augen gegenüber den US-Militärinterventionen in aller Welt verschlossen, "die auch praktisch alle von den Demokraten mitgetragen wurden". Und innenpolitisch seien die USA von multiplen Krisen des politischen, des Justiz-, Gesundheits- oder Wirtschaftssystems gebeutelt. Wenn Biden gestern erklärte habe, die USA seien aus der jüngsten politischen Krise mit dem Sturm auf das Kapitol wieder herausgetreten "dann stimmt das schon", meinte Gärtner. "Aber man muss auch fragen: Wie sind sie denn überhaupt da reingeraten?". Die Europäer müssten natürlich mit den USA umgehen wie mit einer Großmacht, "aber auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt".

"Die USA sind geschwächt, das wird sich noch Monate, vielleicht Jahre lang auswirken", meinte Swoboda. Gleichwohl werde sich ihre Außenpolitik wohl nicht so selektiv darstellen wie jene unter Trump, dessen Außenminister Mike Pompeo nur mit "Freunden" reden habe wollen. "Unglücklicherweise trachteten der österreichische Bundeskanzler und der Außenminister nach besonderer Nähe zu Trump. Ich weiß nicht, was sie dadurch gewinnen wollten, sie mussten erkennen, dass er ein verrückter Kerl ist", sprach Swoboda von einem "hässlichen Element österreichischer Außenpolitik". Man könne in der Schwächung der USA aber auch eine Chance für Europa erkennen: "Natürlich haben wir in den USA einen Partner - aber dieser Partner ist jetzt schwächer, daher müssen wir stärker sein. Denn um mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin und (dem chinesischen Staatschef) Xi Jinping umzugehen, muss man stark sein - stark, aber nicht verrückt. Das ist der Unterschied zu Trump: Trump war letztlich nicht stark, sondern nur verrückt."