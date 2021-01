Biden-Reaktionen - Nordische Regierungschefs gratulieren

Skandinavier freuen sich auf Zusammenarbeit mit Biden und Harris

Die Regierungschefs der nordischen Länder haben US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris nach ihrer Amtseinführung am Mittwoch Glückwünsche ausgesprochen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb auf Facebook, sie hoffe, US-Präsident Joe Biden werde eine sammelnde Kraft sein "nach den Unruhen und der Spaltung, die wir leider in der amerikanischen Gesellschaft wachsen gesehen haben".

Gleichzeitig hieß Frederiksen die USA "willkommen zurück im Kampf gegen den Klimawandel". Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven äußerte sich erleichtert, dass Donald Trump das Weiße Haus verlassen habe. "Seine Präsidentschaft kann mit Chaos, Spaltung, Drohungen und Hass zusammengefasst werden", sagte er in einem schriftlichen Kommentar an die Zeitung "Dagens Nyheter". Auf der Webseite der schwedischen Regierungskanzlei hieß es am Mittwoch, Präsident Biden habe einige große Herausforderungen vor sich, nicht zuletzt im Hinblick auf die Pandemie und die Wirtschaft. "Ich kenne Joe Biden aus seiner Zeit als Vizepräsident und bin überzeugt, dass er die richtige Person für diesen Job ist", so Löfven.

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg schickte ihre Wünsche an Biden und Harris per Twitter: "Vielen Dank an Präsident Biden für eine ermutigende Antrittsrede, die uns alle auffordert, zusammenzuarbeiten. Norwegen ist bereit!"

Weitere Glückwünsche kamen von der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin und aus dem norwegischen Königshaus.