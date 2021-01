Biden-Reaktionen - Orban gratulierte Biden zur Amtseinführung

Ungarns Premier lobte vergangene vier Jahre

Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban hat dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zu seiner Amtseinführung gratuliert. Das gab der Sprecher des Premiers, Bertalan Havasi, laut Ungarischer Nachrichtenagentur MTI am Mittwochabend bekannt. Orban lobte in seinem Brief an Biden die vergangenen vier Jahre.

Diese hätten bewiesen, dass die freundschaftliche und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den Möglichkeiten in sich birgt. Orban habe erfreut festgestellt, dass diese Periode in den bilateralen Beziehungen neue Perspektiven eröffnete, sowohl auf den Gebieten von Sicherheit, Energiepolitik und Wirtschaft. Orban versicherte Biden, dass die ungarische Regierung sich auch weiterhin in vollem Maße auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und guten Willens für die Stärkung der ungarisch-amerikanischen Beziehungen einsetzt. "Ich wünsche viel Erfolg und gute Gesundheit bei der Erfüllung Ihrer verantwortungsvollen Aufgaben", beendete Orban seinen Brief an den neuen amerikanischen Präsidenten.