Biden-Reaktionen - Papst wünscht Biden "Weisheit und Kraft"

Appell für Beschlüsse im Interesse der Armen und der Schwächeren

Papst Franziskus hat Joe Biden angesichts der Angelobung zum 46. Präsidenten der USA gratuliert. In einem Schreiben an den neuen US-Präsidenten wünschte der Papst dem neuen Präsidenten viel Erfolg. Er bete zu Gott, damit er Biden "Weisheit und Kraft" bei der Amtsausübung sichere.

In einer Zeit, in der die "menschliche Familie" mit einer schweren Krise konfrontiert sei, mögen die Entscheidungen Bidens nach den Prinzipien der "Gerechtigkeit, der Freiheit, des Respekts für die Rechte und Würde jedes Menschen" geführt werden, vor allem der Armen, der Schwachen und jener Menschen, die keine Stimme haben, so Franziskus. Der Papst betonte, er bete dafür, dass alle Entscheidungen Bidens von Sorge um den Aufbau einer Gesellschaft geleitet seien, die von authentischer Gerechtigkeit und Freiheit geprägt seien.