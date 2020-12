Biden reist für Senats-Wahlkampf in US-Südstaat Georgia

Doppelsieg der Demokraten für Kontrolle der mächtigeren US-Parlamentskammer erforderlich

Der gewählte US-Präsident Joe Biden macht am Dienstag Wahlkampf im Bundesstaat Georgia, wo zwei Stichwahlen Anfang Jänner über die künftige Mehrheit im US-Senat entscheiden werden. Der 78-Jährige will Georgias demokratische Senatskandidaten Jon Ossoff und Raphael Warnock unterstützen, die die republikanischen Amtsinhaber David Perdue und Kelly Loeffler herausfordern. Von der künftigen Senatsmehrheit hängt ab, inwieweit Biden seine Reformagenda umsetzen kann.

Nach jetzigem Stand haben die Republikaner des abgewählten Präsidenten Donald Trump in der Kongresskammer mit 100 Senatoren 50 Sitze sicher, Bidens Demokraten 48. Die Republikaner müssen also nur eine der Stichwahlen in Georgia gewinnen, um auch künftig die Mehrheit im Senat zu stellen. Damit könnten sie Biden des Regieren deutlich erschweren. In dem Südstaat begann am Montag die Stimmabgabe im Vorfeld des eigentlichen Wahltermins am 5. Jänner.