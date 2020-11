Biden setzt auf Vertraute mit viel Erfahrung

Gewählter US-Präsident bereitet seine künftige Regierungsmannschaft vor (Von Fabian Erik Schlüter/AFP)

Während US-Präsident Donald Trump seine Wahlniederlage weiterhin nicht eingesteht, bereitet der neu gewählte Präsident Joe Biden zielstrebig die Amtsübernahme vor. Der 78-Jährige hat bereits einige Schlüsselposten im Weißen Haus vergeben und will am Dienstag erste Ministernamen verkünden. Biden setzt auf Vertraute und Mitarbeiter aus seiner Zeit als Vizepräsident von Barack Obama (2009 bis 2017) - und könnte viele Frauen in zentrale Positionen setzen. Ein Überblick:

REGIERUNG UND DIPLOMATIE

- Außenministerium

Mit dem früheren stellvertretenden Außenminister Antony Blinken wird Biden Medienberichten zufolge einen langjährigen Vertrauten zum Chef des "State Department" machen. Der 58-Jährige gilt als pro-europäisch und ist ein entschiedener Befürworter des Multilateralismus. So war er einer der Architekten des internationalen Atomabkommens mit dem Iran, das Trump im Mai 2018 aufkündigte.

Der gebürtige New Yorker wird die Beziehungen zu den europäischen Verbündeten, die Trump immer wieder vor den Kopf gestoßen hatte, wieder verbessern wollen. Gute Verbindungen nach Frankreich hat Blinken bereits: Einen Teil seiner Schulzeit verbrachte er in Paris, wo sein Stiefvater, ein Holocaust-Überlebender, als Jurist arbeitete. Der fließend französisch sprechende Blinken selbst arbeitete später als Anwalt in Paris.

- UN-Vertretung

Biden hat Medienberichten zufolge auch diesen Posten vergeben. Demnach soll mit Linda Thomas-Greenfield eine erfahrene Diplomatin Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen werden. Die Afroamerikanerin war in ihrer langen Karriere unter anderem unter Obama Staatssekretärin für Afrika-Angelegenheiten.

- Verteidigungsministerium

Biden könnte erstmals in der US-Geschichte eine Frau an die Spitze des Pentagon setzen. Als Favoritin gilt die frühere Verteidigungs-Staatssekretärin Michele Flournoy. Die Gründerin der Denkfabrik CNAS war in Obamas erster Amtszeit im Pentagon für den Entwurf verteidigungs- und sicherheitspolitischer Konzepte zuständig. Außenseiterchancen werden der Senatorin und früheren Kampfhubschrauberpilotin Tammy Duckworth eingeräumt, außerdem dem Senator Jack Reed.

- Finanzministerium

Die im Vorstand der US-Notenbank Fed sitzende Finanzexpertin Lael Brainard hat sehr gute Chancen auf den Posten. Die 58-Jährige war unter Obama bereits Staatssekretärin im Finanzministerium und vertrat die USA bei G7- und G20-Treffen, ist international also gut vernetzt. Als möglicher Kandidat gilt auch der frühere Fed-Vize-Chef Roger Ferguson, einer der bekanntesten Afroamerikaner in der US-Finanzwelt. Derzeit leitet der 69-Jährige den Groß-Fonds TIAA.

- Justizministerium

Der am 3. November abgewählte Senator Doug Jones hat gute Chancen auf den Posten des Attorney General. Mit Kaliforniens Generalstaatsanwalt Xavier Becerra und Demokraten-Chef Tom Perez gelten zudem auch zwei Latinos als potenzielle Kandidaten. Chancen werden auch der früheren Vize-Justizministerin Sally Yates eingeräumt. Sie war bei Trumps Amtsantritt Anfang 2017 amtierende Justizministerin geworden und dann nach nur zehn Tagen wegen Kritik an der Einwanderungspolitik des Präsidenten gefeuert worden.

POSTEN IM WEISSEN HAUS

- Stabschef

Schon Mitte November ernannte Biden seinen langjährigen Vertrauten Ron Klain zum Stabschef im Weißen Haus - vergleichbar etwa mit dem Kanzleramtschef in Deutschland. Der 59-jährige Jurist arbeitete bereits in den 1980er-Jahren für den Demokraten und wurde 2009 Stabschef des neuen Vizepräsidenten Biden.

- Nationaler Sicherheitsberater

Medienberichten zufolge soll Jack Sullivan Bidens Nationaler Sicherheitsberater werden und damit einen der wichtigsten Posten im Weißen Haus übernehmen. Der 43-Jährige war bereits Bidens Sicherheitsberater in dessen Zeit als Vizepräsident. Später arbeitete Sullivan unter Außenministerin Hillary Clinton.

- Weitere Posten im Weißen Haus

In der Regierungszentrale hat Biden bereits eine Reihe weiterer Posten verteilt: Wahlkampfleiterin Jen O'Malley Dillon soll stellvertretende Stabschefin werden, der afroamerikanische Abgeordnete Cedric Richmond, der in Bidens Wahlkampf ebenfalls eine zentrale Rolle spielte, wird als "Senior Advisor" ein führender Präsidentenberater. Ebenfalls zum Senior Advisor ernannte Biden seinen Chef-Wahlkampfstrategen und langjährigen Vertrauten Mike Donilon.