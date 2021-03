Biden-Sprecherin: Lassen uns nicht von Trump bei Migration beraten

Ex-US-Präsident hatte Einwanderungskurs kritisiert

Das Weiße Haus hat Kritik von Ex-US-Präsident Donald Trump am Migrationskurs seines Nachfolgers Joe Biden zurückgewiesen. Die Regierung lasse sich von Trump in Sachen Einwanderung nicht beraten, sagte Sprecherin Jen Psaki am Freitag und fügte hinzu, dessen Einwanderungspolitik in den vergangenen vier Jahren sei "nicht nur unmenschlich, sondern unwirksam" gewesen.

"Wir werden unseren eigenen Weg gehen und dazu gehört, Kinder mit Menschlichkeit und Respekt zu behandeln und sicherzustellen, dass sie sicher sind, wenn sie unsere Grenzen überqueren", so Psaki. Trump hatte die Biden-Regierung zuvor scharf attackiert. "Unsere Grenze ist wegen der katastrophalen Führung von Joe Biden jetzt völlig außer Kontrolle", schrieb er in einer Mitteilung. "Stündlich fallen massenhaft Menschen ins Land ein, die nicht hier sein sollten, von Minute zu Minute wird es schlimmer." Trump behauptete, ein rasch wachsender "Tsunami" an Menschen überrolle lokale Gemeinden, erschöpfe die Haushaltsmittel, überfülle Krankenhäuser und koste amerikanische Arbeiter die Jobs.

Im April 2020 - in der Frühphase der Corona-Pandemie - hatte die Zahl der aufgegriffenen Migranten an der US-Südgrenze zu Mexiko einen Tiefstand erreicht, danach stiegen die Zahlen wieder an. US-Medien berichteten zuletzt von einem Anstieg insbesondere bei Minderjährigen. Demnach wurden Ende Februar innerhalb einer Woche rund 2.000 Kinder und Jugendliche aufgegriffen. Nach Angaben der Grenzschutzbehörde waren es im gesamten Monat Jänner knapp 6.000.

Trump hatte einen besonders harten Kurs in der Migrationspolitik gefahren und sich auf verschiedensten Wegen bemüht, das Land abzuschotten und Einwanderung in die USA zu erschweren. Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war das prominenteste Beispiel.