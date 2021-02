Biden telefoniert mit Xi: Kritik wegen Handel und Menschenrechten

USA und Taiwan bekräftigen bilaterale Beziehung

Zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme vor gut drei Wochen hat US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping telefoniert. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington hat Biden dabei seine "grundlegenden Sorgen über Pekings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken, die Repression in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmend herausfordernde Aktionen in der Region, einschließlich gegenüber Taiwan unterstrichen".

Der Anruf fand am Donnerstagmorgen Pekinger Zeit (in Washington Mittwochabend Ortszeit) statt. Beide Staatsoberhäupter hätten auch über den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und die gemeinsamen Herausforderungen für die Gesundheit in der Welt, den Klimawandel und das Verhindern einer Weiterverbreitung von Waffen gesprochen, teilte das Weiße Haus ferner mit. Biden setzte sich zudem für einen "freien und offenen Indo-Pazifik" ein. China beansprucht weite Teile des Südchinesischen Meeres, während sich die USA in dem umstrittenen Meeresgebiet mit Einsätzen ihrer Marine für die Freiheit der Schifffahrt einsetzen.

Zuvor hatten die USA und Taiwan bei einem ersten offiziellen Treffen nach dem Amtsantritt Bidens ihre Beziehungen bekräftigt. Bei einem Gespräch mit dem amtierenden stellvertretenden US-Außenminister für Ostasien und den Pazifik, Sung Kim, seien "viele Themen von gemeinsamem Interesse" besprochen worden, "die unsere starke und breite Partnerschaft widerspiegeln", schrieb Taiwans De-facto-Botschafterin in Washington, Hsiao Bi-khim, auf Twitter. Sie hatte an Bidens Vereidigung teilgenommen. Es war das erste Mal, dass ein Repräsentant der Insel formell bei der Amtseinführung eines Präsidenten eingeladen war. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und sieht in der Anerkennung der Insel als eigenständigen Staat einen aggressiven Akt.