Biden telefonierte mit Netanyahu

US-Präsident spricht von "gutem Gespräch", israelischer Ministerpräsident von "freundlicher" Unterhaltung - Telefonat am Vorabend von Beratungen über Iran-Atomkonflikt

Einen Monat nach seinem Amtsantritt hat US-Präsident Joe Biden erstmals mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu telefoniert. Er habe ein "gutes Gespräch" mit Netanyahu geführt, teilte Biden am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit. Netanyahu beschrieb das Telefonat als "freundlich und warm". Es habe etwa eine Stunde gedauert.

Die USA und Israel sind enge Bündnispartner. Netanyahu hatte anlässlich der Vereidigung Bidens im Jänner betont, dass er mit diesem "seit Jahrzehnten eine warme persönliche Freundschaft" unterhalte. Er freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Biden, "um das Bündnis zwischen USA und Israel weiter zu stärken, den Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt auszuweiten und sich gemeinsamen Herausforderungen zu stellen, vor allem der Bedrohung durch den Iran", sagte der israelische Ministerpräsident. Er wünsche Biden den größten Erfolg.

Netanyahu galt als einer der engsten Verbündeten Trumps. Biden ist als Kritiker der israelischen Siedlungspolitik bekannt, die Trumps Regierung zuletzt unterstützt hatte. Außerdem hat Israel die Sorge, Biden könnte anders als sein Vorgänger gegenüber Teheran eine Art Beschwichtigungspolitik führen. Trump wollte den Iran mit einer Politik des maximalen Drucks zwingen, das Atomabkommen neu zu verhandeln und dabei härteren Auflagen zuzustimmen. Trump war im Mai 2018 aus dem Iran-Atomdeal ausgestiegen.

Das Telefonat Bidens mit Netanyahu fand am Vortag von Beratungen der USA mit den europäischen Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien über den Atomstreit mit dem Iran statt. Damit signalisieren die USA, dass ihnen an einer internationalen Verständigung in dieser Frage gelegen ist, nachdem Trump auf eigenmächtige Sanktionspolitik gegenüber Teheran gesetzt hatte. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Mittwoch, dass die EU im Atomstreit mit dem Iran eine "wichtige" Rolle spiele.