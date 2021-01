Biden verurteilt Stürmung des Kapitol - Trump das Wahlergebnis

Designierter Präsident spricht von "Aufruhr", abgewählter nennt Aufrührer "etwas ganz Besonderes"

Einmal mehr zeigte sich angesichts der dramatischen Entwicklungen in Washington am Mittwoch der unterschiedliche Zugang Donald Trumps und seines designierten Nachfolgers Joe Bidens zu den Ereignissen: Der gewählte US-Präsident Joe Biden erklärte: "Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen" - Trump wiederholte seine haltlosen Behauptungen, ihm sei die Präsidentschaft "gestohlen" worden.

"Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist", sagte Biden in einer TV-Rede. "Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu stöbern und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest", sagte Biden. "Es ist Aufruhr."

Er habe schon oft in anderen Zusammenhängen gesagt, dass die Worte eines Präsidenten Gewicht haben - egal wie gut oder schlecht dieser Präsident sei. Biden forderte Trump auf, sich in einer Fernsehansprache an das Volk zu wenden. Trump müsse seinem Eid nachkommen und die Verfassung verteidigen, sagte Biden. "Also Präsident Trump, treten sie vor."

Das tat dieser kurz darauf auch - allerdings nicht, wie erwartet: "Wir brauchen Frieden, wir brauchen Recht und Gesetz", sagte er in einem auf Twitter verbreiteten Video. "Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird." Im selben Atemzug wiederholte er allerdings auch den unbestätigten Vorwurf der Wahlfälschung. An die Adresse der Protestierenden richtete er die Worte: "Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes."