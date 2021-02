Biden: Vielleicht stimmt Trump-Anklage noch Senatoren um

Ankläger setzen Präsentation fort

US-Präsident Joe Biden schließt nicht aus, dass die Argumente der Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vorgänger Donald Trump noch einige republikanische Senatoren umstimmen könnten. Aktuell zeichnet sich ein Freispruch für Trump ab, nachdem der Großteil der Republikaner im Senat die Ansicht vertrat, dass ein Verfahren gegen einen aus dem Amt geschiedenen Präsidenten nicht von der Verfassung vorgesehen ist.

"Ich schätze, dass einige ihre Meinung ändern könnten. Aber ich weiß es nicht", sagte der Demokrat Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Er habe sich über das Verfahren nur in Nachrichten informiert, es aber wegen seiner Aufgaben nicht in voller Länge im Fernsehen verfolgt.

Damit Trump mit der nötigen Zweidrittel-Mehrheit verurteilt wird, müssten sich 17 republikanische Senatoren den 50 Demokraten anschließen. Beim Votum über die Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens stimmten nur sechs Republikaner mit den demokratischen Senatoren.

Die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus hatte das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet, nachdem dessen Anhänger das Kapitol erstürmt hatten. Die Ankläger versuchen, die Attacke mit den Behauptungen Trumps über angeblichen Wahlbetrug und seinen Aufrufen zum Kampf in Verbindung zu bringen.

Im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump haben die Anklagevertreter am Donnerstag die Präsentation ihrer Argumente fortgesetzt. Nach der Präsentation der Ankläger sind am Freitag Trumps Verteidiger an der Reihe. Es wird erwartet, dass das Verfahren bereits in wenigen Tagen abgeschlossen sein dürfte: frühestens am Wochenende oder aber zu Beginn der kommenden Woche.