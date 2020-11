Bidens umfassende Außenpolitik-Pläne

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hatte im Frühjahr in einem Beitrag für das Magazin "Foreign Affairs" Gedanken und Pläne für seine Außenpolitik dargelegt, sollte er zum Staatschef gewählt werden. Unter dem Titel "Amerika muss wieder führen" beginnt er mit scharfer Kritik an der Außenpolitik von Präsident Donald Trump in den vergangenen vier Jahren.

Im Folgenden ein Überblick über Bidens Pläne:

"Nach fast jedem Maßstab sind die Glaubwürdigkeit und der Einfluss der USA in der Welt (...) zurückgegangen. Präsident Donald Trump hat US-Verbündete und Partner kleingemacht, untergraben und in einigen Fällen sogar fallengelassen. Er hat sich gegen unsere eigenen Geheimdienstler, Diplomaten und Truppen gewandt." Trump habe auch die Hebelkraft der USA gegenüber Herausforderungen für die nationale Sicherheit wie Nordkorea, den Iran, Afghanistan, Syrien oder Venezuela vergeudet, ohne nun etwas vorweisen zu können. Die Handelskriege, die Trump sowohl gegen Freund als auch Feind entfacht, schadeten der amerikanischen Mittelklasse.

In der Zwischenzeit seien globale Herausforderungen wie Klimawandel, Epidemien, Massenmigration oder technologische Zersetzung komplexer und noch dringlicher geworden. Autoritarismus, Nationalismus und Illiberalismus seien gestiegen und würden Demokratien auf der Welt paralysieren. "Das internationale System, das die USA so sorgfältig aufgebaut haben, fällt auseinander", warnt Biden. Trump und "Demagogen rund um die Welt" würde diese Zentrifugalkräfte aus politischen und persönlichen Interessen unterstützen. Der nächste US-Präsident müsse den Ruf der USA und das Vertrauen in die Führerschaft Washingtons wieder herstellen. "Dabei gibt es keine Zeit zu verlieren."

"Als US-Präsident, werde ich sofortige Schritte setzen, um die US-Demokratie und Allianzen zu erneuern und die wirtschaftliche Zukunft der Vereinigten Staaten zu schützen", kündigt Biden an. Die USA sollten sich wieder an die Spitze der Welt setzen. "Der Triumph von Demokratie und Liberalismus über Faschismus und autoritäre Herrschaft hat eine freie Welt gebracht", so Biden mit Blick auf das Ende des jahrzehntelangen Kalten Krieges und den Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs 1989. "Aber dieser Kampf definiert nicht nur unsere Vergangenheit. Er wird auch unsere Zukunft definieren."

Zunächst will Biden die Demokratie in den USA wieder stärken. Aus ihr entspringe nämlich auch die Führerrolle der USA in der Welt. Die USA müssten der Welt wieder zeigen, dass sie führen wollen, durch ihre Stärke und durch das Beispiel, das sie abgeben. Einige Entscheidungen Trumps will Biden rückgängig machen bzw. ad acta legen, darunter die Trennung von Eltern und Kindern "an unserer Grenze" im Rahmen von dessen "schädlicher Migrationspolitik". "Ich werde unsere Grenzen sicher machen und zugleich die Würde von Migranten sicherstellen und ihr Recht, Asyl zu beantragen, hochhalten."

Auch gegen ausländische Einflussnahme auf Wahlen in den USA will der ehemalige Vizepräsident vorgehen. Dazu will er gesetzliche Verbote auf den Weg bringen und eine eigene Bundeskommission ins Leben rufen. Danach will Biden daran gehen, dass auch andere Länder ihre Demokratie wieder stärken. Er kündigte im ersten Jahr seiner Präsidentschaft einen Globalen Demokratie-Gipfel unter Beteiligung von NGOs mit den Schwerpunkten Kampf gegen Korruption und Autoritarismus sowie Stärkung der Menschenrechte an. Amtsinhaber Trump habe sich diesbezüglich auf die andere Seite geschlagen. "Indem er der korruptesten Regierung in der modernen amerikanischen Geschichte vorsitzt, hat er Kleptokraten überall eine Lizenz erteilt."

Zweitens will Biden es den Amerikanern unter dem Schlagwort "Wirtschaftliche Sicherheit ist nationale Sicherheit" ermöglichen, in der globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein - "mit einer Außenpolitik für die Mittelklasse". Dabei will der Demokrat massiv in die Infrastruktur und in die Bildung in den USA investieren. Er werde sicherstellen, dass die internationalen Handelsregeln nicht gegen die USA gerichtet werden, "denn wenn amerikanische Unternehmen in fairem Wettbewerb stehen, werde sie auch gewinnen. Ich glaube an den fairen Handel", so das Bekenntnis Bidens. Neue Handelsabkommen will Biden erst nach Stärkung der US-Wirtschaft abschließen.

Zu China äußert sich Biden folgendermaßen: Technologiediebstahl und unfairen Staatshilfen will er mit einer breiten Front an Partnern begegnen, die gegen solche Wirtschaftspraktiken und Menschenrechtsverletzungen in China angehen. "China kann es sich nicht leisten, mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft zu ignorieren", kommentiert Biden den geplanten Schulterschluss. Die Zusammenarbeit mit Peking bei Klimapolitik, Corona-Bekämpfung und Abrüstung will er zugleich aufrechterhalten. "Die Agenda der Biden-Außenpolitik wird die USA wieder (...) in eine Position bringen, mit Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten und ein kollektives Vorgehen gegen globale Bedrohungen in Bewegung zu setzen."

Diplomatie sei aber das Mittel erster Wahl, um Macht durchzusetzen. Er werde zum Schutz der Amerikaner im äußersten Notfall auch Gewalt anwenden. Groß angelegte Open-End-Kriege will Biden als Präsident vermeiden. Diplomatie setze aber Glaubwürdigkeit voraus, "und Trump hat die unsrige zertrümmert". Nun müssten die USA wieder "sagen, was sie meinen, und meinen, was sie sagen". Von den demokratischen Verbündeten, die man am meisten brauche, habe Trump die USA jedenfalls entfremdet. Dazu gehörten auch die NATO-Partner: Dabei stehe die NATO im Zentrum der US-Sicherheitsinteressen als Bollwerk des Ideals liberaler Demokratien. Biden will die Allianz erneuern. "Um der russischen Aggression entgegenzutreten, müssen wir die militärischen Fähigkeiten der Allianz instand halten." Die Fähigkeiten müssten auf neue Bedrohungen wie Desinformation und Cyberkriminalität ausgeweitet werden. "Wir müssen Russland für seine Verletzungen internationaler Normen echte Kosten auferlegen und der russischen Zivilgesellschaft (...) beistehen." Diese stelle sich "dem kleptokratischen, autoritären System von Präsident Wladimir Putin" mutig in den Weg.

Für den Fall, dass sich der Iran wieder an den Atom-Deal von 2015 hält, will Biden dem Abkommen wieder beitreten. Trump hatte es verlassen. Auch beim Thema Nordkorea, bei dem Trump letztlich nicht weiterkam, will Biden unter Einbindung von China einen neuen Verhandlungsvorstoß wagen. Dem Pariser Klimaabkommen, aus dem Trump ausgetreten ist, will Biden im Falle seiner Präsidentschaft wieder beitreten und zugleich massiv in den Klimaschutz investieren. In Sachen Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G will Biden mit befreundeten demokratischen Staaten einen von Privatunternehmen angeführten Weg wählen - offenbar unter Umgehung des chinesischen Anbieters Huawei, den auch Trump bekämpft hat. "Mehr Freundschaften, mehr Kooperation, mehr Allianzen, mehr Demokratie", fasst Biden seinen Außenpolitik-Ansatz in "Foreign Affairs" zusammen.

