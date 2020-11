Bieber/Mendes, Cyrus/Lipa: Pop-Superstars mit neuen Duetten

Videos zu "Monster und "Prisoner" bereits am Erscheinungstag millionenfach aufgerufen

Superstar-Duette als begehrtes Fan-Futter am Freitag: Die Sängerinnen Miley Cyrus (27) und Dua Lipa (25) haben das gemeinsame Lied "Prisoner" veröffentlicht, für den Song "Monster" haben sich die beiden Kanadier Shawn Mendes (22) und Justin Bieber (26) zusammengetan. Auf Youtube und Instagram wurden die Videos zu den Singles am Erscheinungstag sofort millionenfach aufgerufen.

"Prisoner" ist eine Auskopplung aus Cyrus' neuem Album "Plastic Hearts", das am kommenden Freitag (27.11.) erscheint. Die Musikerin hatte angekündigt, dass es sich dabei um ein Rockalbum handeln soll - samt Zusammenarbeit mit den Rock-Koryphäen Joan Jett und Billy Idol. Mendes und Bieber singen auf "Monster" über die Schattenseiten des Ruhms. Das Lied soll auf "Wonder", dem in zwei Wochen (4.12.) erscheinenden neuen Mendes-Album, zu finden sein.