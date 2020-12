Bilanz: Burgenland-Landtag zwischen Corona und Commerzialbank

14 Sitzungen mit 156 Tagesordnungspunkten und 115 Gesetzen - Erster Untersuchungsausschuss seit 20 Jahren

Der burgenländische Landtag hat im heurigen Jahr bei 14 Landtagssitzungen mit 156 Tagesordnungspunkten insgesamt 115 Gesetze beschlossen. Außerdem seien 70 Entschließungen behandelt worden, teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Dienstag mit. Die großen Herausforderungen im Landtag seien die Coronakrise und die Causa Commerzialbank Mattersburg gewesen, die zum ersten Untersuchungsausschuss im Burgenland seit 20 Jahren geführt habe.

"Gerade in Krisenzeiten muss auch dieses parlamentarische Instrument funktionieren", betonte Dunst. Sowohl der U-Ausschuss als auch die Landtagssitzungen hätten aufgrund der Coronakrise unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen stattgefunden. Insgesamt seien mehr Gesetze als in den vergangenen Jahren beschlossen worden. Von den 115 Gesetzen seien 112 mit den Stimmen mehrerer Fraktionen verabschiedet worden, sagte Dunst. In acht Fragestunden hätten die Regierungsmitglieder außerdem 52 mündliche Anfragen der Abgeordneten beantwortet.