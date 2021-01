Bild der Kaaba neben LGBTI-Fahne - Studenten in Istanbul festgenommen

"Religiöse Werte beleidigt" - Proteste an renommierter Bogazici-Universität gegen Ernennung von AKP-nahem Rektor

Die Polizei in der türkischen Metropole Istanbul hat vier Studierende festgenommen, die bei einem Protest an der renommierten Bogazici-Universtiät mit einem Bild religiöse Werte beleidigt haben sollen. Das meldete am Samstag die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Gegen die Studierenden wurde demnach ermittelt.

Dem Istanbuler Gouverneursamt zufolge wurde auf dem Campus ein Bild gezeigt, auf dem die Kaaba in Saudi-Arabien neben einer LGBT-Fahne abgebildet war. Dies sei eine "hässliche Attacke" auf einen heiligen Ort des Islam, hieß es in einer Mitteilung. Die würfelförmige Kaaba im Hof der Großen Moschee von Mekka ist die heiligste Stätte für Muslime. Die Regenbogenflagge ist das Symbol der LGBTI-Bewegung. LGBTI steht für Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle.

Die Polizei suchte den Angaben nach noch zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Bild, das unter anderem bei Justizminister Abdulhamit Gül und Innenminister Süleyman Soylu für Empörung sorgte. Letzterer verurteilte den Protest bei Twitter als "respektlose Attacke". Berichten zufolge hatten Studierende am Freitag unter anderem mit einer Schau von Bildern friedlich auf dem Campus protestiert.

Seit Anfang Jänner wehren sich Studenten der Bogazici-Universtiät gegen den von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzten neuen Direktor Melih Bulu, der der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP nahesteht. Als Präsident hat Erdogan das Recht, Rektoren einzusetzen. Die Studenten kritisieren die Nähe zur AKP und den Schritt als undemokratisch. Sie fordern das Recht ein, ihren eigenen Direktor zu wählen.