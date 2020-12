Bildband "Europabilder": Sehenswürdigkeiten aus der Vogelperspektive

Fotokollektiv AirPano nimmt die Welt höchst künstlerisch von oben unter die Linse

Schloss Schönbrunn in Wien, der Petersplatz im Vatikan oder Rom, der Canale Grande von Venedig, die Schlösser an der Loire. Die klassischen Motive, die der neue Band "Europabilder" zu bieten hat, sind nicht wahnsinnig originell. Die fotografische Umsetzung ist dafür umso beeindruckender. Das Buch zeigt Sehenswürdigkeiten aus aller Welt aus der Vogelperspektive und setzt dabei Landschaften und Städte in Europa mit hoher Bildqualität ganz neu und höchst gekonnt in Szene

Neben historischen Monumenten hat das Team des Fotografenkollektivs AirPano etwa auch die an Felsen geschmiegten Häuser an der ligurischen Küste ("Cinque Terre") in Italien, die sattgrünen Wiesen in Irland oder die melancholisch-eisig-hinterwäldlerische Landschaft der nördlich von Norwegen gelegenen Inselgruppe Spitzbergen von oben unter die Linse genommen.

Es ist nicht der erste Sammelband von AirPano, aber die elf Fotografen, darunter Naturwissenschaftler und IT-Spezialisten, welche die Leidenschaft für das Fliegen mit jener für die Fotografie verbinden, erfüllen nach den Werken "Weltbilder" und "Neue Weltbilder" auch diesmal ihren gewohnt hohen künstlerischen Anspruch. Die mitunter atemberaubenden Bilder entstanden mit Hilfe von Helikoptern, Ultraleichtflugzeugen, Heißluftballons und Drohnen.

S E R V I C E - "AirPano": "Europabilder" Außergewöhnliche Ansichten. Ca. 150 Abbildungen. Frederking & Thaler Verlag, München 2020. 192 Seiten; 41,20 Euro. ISBN: 978-3-95416-334-2.