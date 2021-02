Bilder aus Blei und Asche: Anselm Kiefer in der Mannheimer Kunsthalle

Öffnungsdatum steht coronabedingt noch nicht fest

Was Joseph Beuys Fett und Fett waren, sind seinem Freund Anselm Kiefer Blei, Asche und vertrocknete Pflanzen. Die gesamte Bandbreite der Materialien, die der 75-Jährige in seine großformatigen Werke einbaut, zeigt eine coronabedingt für das Publikum noch nicht eröffnete Sonderausstellung in der Mannheimer Kunsthalle. Die überwältigenden Objekte setzt er auch den Elementen und der Elektrolyse aus und kreiert damit Landschaften, die an Wüsten oder Schlachtfelder erinnern.

Die Kunsthalle Mannheim hat am Montag ihre Sonderausstellung mit Skulpturen und Gemälden Kiefers von 1985 bis 2017 den Medien vorgestellt. Für die Öffnung der Schau steht noch kein Termin fest. Alle Werke sind auf vier Räume verteilt; in einem werden noch weit ins kommende Jahr Kiefers Werke zu sehen sein, in den anderen bis 22. August.

Die Kunst des Deutschen, der seit fast 30 Jahren in Frankreich wohnt, passt in keine Schublade: Kurator Sebastian Baden meint, er sei am ehesten dem Expressionismus zuzuordnen; er sehe aber auch Parallelen zur Romantik, speziell zu Caspar David Friedrich. Gemeinsam sei ihnen die Darstellung des "Erhabenen".

Die in Mannheim gezeigten Kompositionen gehen inhaltlich über Kiefers Auseinandersetzung mit dem von der Elterngeneration verdrängten Nationalsozialismus hinaus. Der in Paris lebende Kiefer beschäftigte sich mit jüdischen Mythen ("Lilith"), mit dem Kosmos ("Jaipur"), mit den alten Hochkulturen ("Der fruchtbare Halbmond"), mit der Erlangung von Wissen und dessen Weitergabe ("Der verlorene Buchstabe"). Seine Auseinandersetzung mit Literatur und deren Integration in seine Gemälde, etwa ein Gedicht von Paul Celan, brachten ihm 2008 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ein.