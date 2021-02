Bilfinger mit deutlichen Einbußen - Gewinn dank Verkaufsbonus

Bilfinger Berger will nach Rekordgewinn höhere Dividende zahlen Der deutsche Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger Berger will seine Aktionäre mit einer höheren Dividende am Rekordergebnis des vergangenen Jahres beteiligen. Für 2010 wolle Bilfinger Berger 2,50 Euro je Aktie ausschütten, teilte der Mannheimer Konzern mit. Für das Jahr zuvor waren zwei Euro Dividende gezahlt worden.