Billionen-Forderungen der Deutschen im Eurosystem leicht gesunken

Deutsche Wirtschaft verliert "spürbar an Schwung" In Deutschland verliert die Konjunktur nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank "spürbar an Schwung". "In weiten Teilen der Wirtschaft fehlt es an der Zuversicht, dass kurzfristige neue Konjunkturimpulse zu erwarten seien", hieß es im Monatsbericht der Bundesbank, der am Montag veröffentlicht wurde. Im Zentrum der Konjunkturschwäche stehe weiterhin die Euro-Schuldenkrise.