Biogen mit enttäuschenden Jahreszielen

1,9 Prozent mehr Ausgaben für verschriebene Rezepte Die Ausgaben für Arzneimittel sind im Jahr 2009 bei den über die Apotheken auf Kassenrezept abgerechneten Medikamenten nur um 1,9 Prozent gestiegen. Im Jahr zuvor waren es plus 7,9 Prozent gewesen. Dies erklärte der Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer, Leopold Schmudermaier, in einem Gespräch mit der APA. Dafür dürften aber die Kosten für die Rezeptgebührenbefreiungen von rund 75 Mio. Euro (2008) auf 85 bis 90 Mio. Euro klettern - und somit den Krankenkassen an Einnahmen entgehen.