Biologische Uhren ticken auch ohne Dirigenten im Hirn weiter

Es gibt nicht nur die eine "Innere Uhr", sondern tausende von Uhren, die den Körperzellen ihren Teilungszyklus dirigieren. Forscher fanden nun heraus, dass die kleinen Uhren auch ohne den Taktgeber im Gehirn weiter ticken. Die Synchronisation zwischen den Organen geht dabei jedoch verloren, wie die Uni Genf mitteilte.

Die innere Uhr wacht über den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers. Wer längerfristig das Ticken ignoriert, zum Beispiel aufgrund von Schichtarbeit, hat ein erhöhtes Risiko für verschiedene Erkrankungen wie Depressionen, Diabetes und schwere Lebererkrankungen. Welche Mechanismen hinter dieser Uhr stecken, wird seit langem erforscht.

So fanden Wissenschafter vor einigen Jahren heraus, dass nicht nur das Gehirn die biologische Uhr steuert, sondern in jeder Zelle eine winzige Uhr tickt. Bisher ging man jedoch davon aus, dass die Gehirnuhr unverzichtbar ist, da sie die vielen kleinen Uhren in den Organen orchestriert.

In einem Experiment mit Mäusen prüften die Forschenden um Flore Sinturel von der Uni Genf diese Hypothese. Resultat: Entfernten sie die zentrale Uhr im Gehirn der Nagetiere, ging die Synchronisation zwischen den verschiedenen Organen verloren. Aber: Innerhalb der Organe tickten die Uhren harmonisch weiter, wie das Team im Fachmagazin "Gene and Development" berichtet.

In einem zweiten Versuch arbeiteten sie mit Mäusen, denen das BMAL1-Gen, einer Hauptkomponente der inneren Uhr, in allen Organen fehlte. Es gelang ihnen daraufhin, die Uhr allein in der Leber wiederherzustellen, in den anderen Organen blieben die Taktgeber stumm.

Die Studie widerlegt somit die Annahme, dass nur Neuronen stark genug miteinander verbunden sind, um einen koordinierten Rhythmus aufrechtzuerhalten. Auch die Zellen innerhalb der Organe kommunizieren offensichtlich ausreichend gut miteinander.

(S E R V I C E - Fachpublikationsnummer: DOI: 10.1101/gad.346460.120)

