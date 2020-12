BioNTech-Investor beteiligt sich an Roboter-Start-up Bionic

Neben MIG führte Samsung Electronics über den Samsung Catalyst Fund die Runde an

Der Investor des Covid-19-Impfstoffentwicklers BioNTech, MIG AG, beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Mio. Dollar (16,49 Mio. Euro) an dem Roboter-Start-up Bionic. Neben MIG habe Samsung Electronics über den Samsung Catalyst Fund die Runde angeführt, teilte Bionic mit. Das frische Geld werde in die Expansion gesteckt.

Bionic bezeichnet sich selbst als ersten europäischen Hersteller, der Exoskelette für den Einsatz in der industriellen Produktion entwickelt und fertigt.