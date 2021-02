Bischöfe in Haiti warnen vor "sozialer Explosion"

Karibikstaat wird seit Wochen von schweren Unruhen erschüttert

Die katholische Kirche in Haiti hat angesichts der jüngsten Proteste und der angespannten Lage in dem Karibikstaat vor einer "sozialen Explosion" gewarnt. Die Gesellschaft erlebe derzeit eine Situation der extremen Not und Armut, schrieb die Haitianische Bischofskonferenz am Wochenende laut Kathpress in einer Aussendung. Inmitten einer anhaltenden politischen Krise sei die Bevölkerung Mord, Straflosigkeit und Unsicherheit ausgesetzt, hieß es.

Die Haitianer müssten sich solidarisch mit allen Notleidenden zeigen, so die Bischöfe weiter. Zugleich riefen sie zu einem sozialen und institutionellen Dialog auf.

Haiti wird seit Wochen von schweren Unruhen erschüttert. Die Opposition fordert Präsident Juvenel Moise zum Rücktritt auf. Streitpunkt ist unter anderem die Dauer seiner Amtszeit. Während Moise von einer fünfjährigen Amtszeit ausgeht, ist die Opposition der Ansicht, die Präsidentschaft sei am 7. Februar nach vier Jahren beendet gewesen. Moise hatte eine baldige Verfassungsreform angekündigt sowie Neuwahlen für das kommende Jahr ausgerufen.