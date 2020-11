Bisher sind von Unternehmen Investitionsprämien in der Höhe von 2,3 Mrd. Euro beantragt worden. Dadurch sei ein Investitionsvolumen von 21,6 Mrd. Euro ausgelöst worden, so ÖVP-Finanzsprecher und WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf am Freitag in einer Aussendung. Die Aufstockung der Investitionsprämie auf 3 Mrd. Euro durch den Nationalrat sei "ein klares Signal der Zuversicht", das den Firmen "Mut macht, in die Zukunft zu investieren". Die Aufstockung komme zur richtigen Zeit.