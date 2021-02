Nach Ankündigung von Mastercard, sich für Kryptowährungen zu öffnen

Die Rekordjagd von Bitcoin geht weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise ist am Freitag um gut vier Prozent auf ein Rekordhoch von 48.975 Dollar (40.318,60 Euro) gestiegen. Der Kreditkarten-Anbieter Mastercard hat angekündigt, sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen zu öffnen, und der Vermögensverwalter BNY Mellon gründet eine eigene Abteilung für Investments in Bitcoin & Co.