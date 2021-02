Blitz-Skulpturen von Judith Fegerl am AIT

Fulgurite und Blitzableiter als Manifestationen von Energie

Schlagen Blitze in den Boden ein, können Temperaturen von bis zu 30.000 Grad Celsius entstehen und das umliegende Material wird aufgeschmolzen und verglast zu röhrenartigen Strukturen, sogenannten "Fulguriten". Die Wiener Künstlerin Judith Fegerl hat im Hochspannungslabor des Austrian Institute of Technology (AIT) mit künstlichen Blitzen solche Fulgurite geschaffen und diese auch durch Blitzableiter geschickt. Ihre so entstandenen Skulpturen werden nun am AIT ausgestellt.

Fegerl ist derzeit Artist in Residence am AIT und zeigt ihre Installation "capture" im Rahmen des ARTTEC-Programms des Forschungsinstituts im Foyer des AIT-Hauptgebäudes in Wien-Floridsdorf. Im vergangenen Sommer schickte sie im Hochspannungslabor, in dem normalerweise elektrische Anlagen auf ihre Sicherheit hin geprüft werden, Stromstöße von tausenden Volt und zigtausend Ampere durch verschiedene Arten von Sand sowie durch Blitzableiter, die von Abbruchhäusern stammten.

"Hier entsteht in einer spontanen Emergenz aus Energie ein Gebilde - ein Artefakt, in dem sich die Energie manifestiert", so Fegerl in einer Aussendung des AIT. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Energie und deren vielfältigen Erscheinungsformen und Wirkungen. Die Schau kann Corona-bedingt nur nach Voranmeldung besucht werden (mailto:michael.h.hlava@ait.ac.at)

(SERVICE - Internet: www.ait.ac.at; http://judithfegerl.net/)