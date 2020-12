Blitzhochzeit auf der Transplantationsstation des LKH Graz

Stationsleiterin organisierte Trauung am Krankenbett - BILD

Mit einer ungewöhnlichen Aufgabe war das Personal der Abteilung für Transplantationschirurgie im Grazer Universitätsklinikum konfrontiert: Ein Patient wollte seine Freundin aus Vorarlberg heiraten, was auch ermöglicht wurde. Die Stationsleiterin kümmerte sich um die notwendigen Genehmigungen, und so konnte das Paar in Anwesenheit des gesamten Stationsteams heiraten. "Es ist schön zu wissen, dass es auch in schweren Zeiten Lichtblicke gibt", meinte die Sprecherin des Spitals.

Das Paar führte bisher meist eine Fernbeziehung, da die Frau in Vorarlberg zuhause ist. Im ersten Lockdown verbrachten sie viel Zeit miteinander zuhause, nun beschlossen sie, zu heiraten. Da der Bräutigam in Behandlung ist, organisierte die Stationsleiterin auf Bitte der Braut die Trauung am Krankenbett. Am 1. Dezember konnten die beiden trotz strenger Coronabestimmungen in kleinem Rahmen heiraten.