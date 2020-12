Blümel: Aufwertung des ESM sinnvoll

Finanzminister: Stärkt Finanzplatz Europa und Krisenfestigkeit der Banken

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat die gestrige Einigung der Eurogruppe auf eine Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) begrüßt. "Der ESM hat sich in der Finanzkrise bewährt, daher ist diese Aufwertung sinnvoll", so Blümel am Dienstag gegenüber der APA. Sowohl der Finanzplatz Europa als auch die Krisenfestigkeit von Banken werde gestärkt. "Das hilft letztlich den Kunden und der Wirtschaft in allen Ländern", so Blümel.

Der ESM soll unter anderem mit einer vorsorglichen Kreditlinie um ein neues Hilfsinstrument erweitert werden, also schlagkräftiger werden. Beispielsweise kann bei der Abwicklung einer großen Bank künftig auf ihn zurückgegriffen werden, falls der vorhandene Abwicklungsfonds nicht ausreicht.

Wegen Detailfragen hatte Italien die eigentlich bereits vor einem Jahr unterschriftsreife Reform lange blockiert. In einer Anhörung im italienischen Parlament signalisierte Finanzminister Roberto Gualtieri am Montag aber Zustimmung zu dem ESM-Reformpaket. Nach dem Beschluss vom Montag könnte der gemeinsame Backstop schon vor dem ursprünglich anvisierten Zieldatum 2024 eingeführt werden. Diese rasche gemeinsame Absicherung des Bankenfonds ist im Sinne Italiens.