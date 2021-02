Blümel geht in die Gegen-Offensive

Ehrenerklärung zu Parteispenden - Kurz-Verwechslung wird ins Gespräch gebracht - Grüne abwartend - Opposition marschiert geeint

Nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und massiven Angriffen der Opposition geht der Ressortchef in die Gegenoffensive. Der Wiener VP-Chef legte eine Ehrenerklärung ab, dass keine Parteispenden von der Novomatic an die ÖVP geflossen seien und drohte allen, die das behaupten, mit Klage. Zudem intensivierte die Volkspartei ihre Angriffe gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wenig Unterstützung kam von den Grünen, die Opposition agiert geeint.

Auslöser der Ermittlungen gegen Blümel ist eine SMS des damaligen Novomatic-Geschäftsführers Harald Neumann an den heutigen Finanzminister vom 10. Juli 2017. Darin bittet Neumann Blümel - damals Wiener ÖVP-Chef und nicht amtsführender Stadtrat - um einen Termin bei ÖVP-Chef Sebastian Kurz, um über eine Parteispende sowie um Unterstützung "bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben" zu sprechen. Der Novomatic drohte damals eine hohe Steuernachforderung im südlichen Nachbarland.

Blümel bat laut Medienberichten daraufhin den Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid um einen Rückruf bei Neumann - mit dem Hinweis "Tu es für mich". Heute meinte der Finanzminister dazu: "Ich gehe davon aus, dass sich Neumann beschwert hat, dass sich das Finanzministerium nicht meldet und es so zustande gekommen ist, dass ich Schmid schreibe."

Die Opposition überbot sich schon am Vormittag mit Angriffen gegen den Finanzminister, forderte aber geeint in einer gemeinsamen Aussendung eine Sondersitzung des Nationalrats ein, die Mitte kommender Woche stattfinden wird und für die FP-Klubchef Herbert Kickl einen Misstrauensantrag ankündigte. Der freiheitliche Obmann Norbert Hofer forderte gar Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf, die Regierung zu entlassen, ein Expertenkabinett einzusetzen und Neuwahlen einzuleiten.

NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger verlangte eine Regierungsumbildung, sprach sich aber wegen der Coronakrise gegen Neuwahlen aus. Blümel schade dem Ansehen des Landes, er müsse zurücktreten. Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried hatte die entsprechende Forderung schon am Donnerstag erhoben, am Freitag sah er auch den Kanzler zunehmend in die Causa gerückt.

Nicht einmal der Koalitionspartner wollte zur Verteidigung des Finanzministers ausrücken. Vizekanzler Werner Kogler enthielt sich zwar einer Bewertung, da er aktuell in Vertretung von Jung-Mutter Alma Zadic auch die Justiz-Agenden betreute, doch Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer äußerte sich wie zuletzt fast täglich kritisch in Richtung ÖVP. Sie nannte Rücktrittsaufforderungen zwar verfrüht, forderte Blümel aber auf, "unverzüglich alle Fakten auf den Tisch zu legen".

Dies versuchte der Finanzminister am Nachmittag mit einer Pressekonferenz. Dort legte er eine eidesstattliche Erklärung vor, wonach es von der Novomatic weder Spendengelder an die ÖVP noch an ÖVP-nahe Vereine gegeben habe. Umgehungskonstruktionen schloss Blümel jedenfalls für die Wiener ÖVP aus: "Ich kann das für meinen Bereich mit Sicherheit ausschließen." Warum Ex-Novomatic Manager Neumann gerade an ihn geschrieben hat? "Er wird sich an jemanden gewandt haben, von dem er gerade die Handynummer hat", vermutete Blümel.

Während FPÖ und NEOS die Erklärung nicht ausreichend nannten, gab es den ganzen Tag über volle Rückendeckung von den Parteifreunden, die auch der Opposition - speziell der SPÖ - einen Rückblick in die eigene Vergangenheit empfahlen. Für Blümel müsse derselbe Maßstab gelten wie für Landeshauptmann Peter Kaiser (Top-Team-Affäre), Ex-Bundeskanzler Werner Faymann und Ex-Minister Josef Ostermayer (SPÖ) (beide Inseraten-Affäre). Sie alle hätten ihre Funktion weiter ausgeübt und die Verfahren seien eingestellt worden, erinnerte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Zudem sei nur ein Prozent der von der WKStA Beschuldigten am Ende auch schuldig gesprochen worden.

Ein weiterer Aspekt lag der ÖVP am Freitag im Magen, nämlich, dass ein Eintrag für ein Treffen von Novomatic-Chef Johann Graf mit einer Person namens "Kurz" als einer der Gründe für die Hausdurchsuchung genannt worden war. Dabei soll es sich laut dem Anwalt von Graf, Christopher Schrank, aber nicht um den Bundeskanzler, sondern um die damalige Aufsichtsrätin Martina Kurz gehandelt haben. Er habe nämlich nie zu Kurz oder Blümel Kontakt gehabt, ließ Graf ausrichten. "Dass es aufgrund einer Namensverwechslung bei einem Kalendereintrag zu einer Hausdurchsuchung bei einem Regierungsmitglied gekommen ist, zeugt von wenig gewissenhafter Arbeit", meinte dazu VP-Klubchef August Wöginger.