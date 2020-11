Blümel: Mit Corona-Impfung zurück zur Normalität in EU-Finanzpolitik

Finanzminister: Waren mit europäischem Stabilitäts- und Wachstumspakt "ziemlich erfolgreich"

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sieht die Aussicht auf Verfügbarkeit einer wirksamen Impfung gegen das Coronavirus als "Beginn des Endes der Krise" und "Schritt zurück zur Normalität in der Finanzpolitik". Daher sprach sich der Minister in der "Future of Finance"-Online-Konferenz der US-amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag gegen die Verlängerung des Aussetzens der europäischen Fiskalregeln nach der Krise aus.

"Wir waren mit dem europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt ziemlich erfolgreich", sagte Blümel. Die Defizitkriterien sollten nicht über die Krise hinaus aufgehoben werden. Offen zeigte sich der Minister gegenüber einer Verlängerung der Ausnahmen für Staatshilfen, die im kommenden Frühjahr auslaufen. Dass es danach zu einer Insolvenzwelle in Österreich, das bisher eine niedrige Insolvenzquote aufzuweisen hatte, kommen wird, befürchtet Blümel nicht. Auch dagegen seien Maßnahmen gesetzt worden.

Nach Ansicht des Finanzminister läuft die Unterstützung von Unternehmen in Österreich "viel reibungsloser" als im Frühling zu Beginn des ersten Lockdowns, als zusätzliche Unterstützung gebe es den Umsatzersatz für derzeit gesperrte Betriebe. Der Minister zeigte sich optimistisch, dass zwei Ziele - Sicherung des Gesundheitssystems sowie die Erhaltung von Arbeitsplätzen und "gesunden Unternehmen" - erreicht werden können.

Der wirtschaftliche Ausblick sei positiv und der Bankensektor stabil. Österreich habe überdies viele Projekte zur Stabilisierung der Wirtschaft geplant, auch im Bereich der Digitalisierung, mit denen es um Förderung mit Corona-Wiederaufbaumitteln der EU ansuchen werde, so Blümel.