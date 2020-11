Blutiger Streit in Graz: 43-Jähriger starb im Spital

56-jähriger Verdächtiger festgenommen - Messer sichergestellt - BILD

Ein Streit zwischen zwei Bekannten in einem Grazer Mehrparteienhaus ist am Dienstagabend eskaliert: Ein 56-Jähriger dürfte auf einen 43-jährigen Österreicher eingestochen haben. Das Opfer erlag kurz nach 19.00 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später noch in dem Gebäude festgenommen und soll in den Nachtstunden befragt werden. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Hintergründe waren vorerst noch unklar.

Zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern war es gegen 17.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Lilienthalgasse gekommen. Nachbarn dürften die beiden gehört haben. Weshalb es Streit gab, war Dienstagabend noch unklar. Doch der 56-Jährige dürfte dann mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Der 43-Jährige wurde noch schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Ärzte konnten sein Leben allerdings nicht mehr retten.

Indessen nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter, ebenfalls ein Österreicher, unverletzt fest. Am Abend begann die Spurenauswertung sowie die Befragung von Zeugen, sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig zur APA.