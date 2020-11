BMI verlängert Fördervertrag mit Israelitischer Religionsgesellschaft

Knapp 700.000 Euro für drei Jahre

Das Innenministerium verlängert den Fördervertrag mit der Israelitischen Religionsgesellschaft (IRG). Dieser umfasst alle Sicherheitseinrichtungen der vier Kultusgemeinden in Österreich, die Fördersumme beträgt für drei Jahre knapp 700.000 Euro. Die Vereinbarung wäre mit Ende des Jahres ausgelaufen und wird nun bis 31. Dezember 2023 fortgesetzt.

In dem Fördervertrag, der am Donnerstag unterzeichnet wurde, enthalten sind sicherheitstechnische und bauliche Maßnahmen, wie etwa Sicherheitstüren, Geländesicherung, Alarm- und Kameraüberwachungsanlagen. Um eine Förderung lukrieren zu können, richten die Kultusgemeinden jährlich ein Förderansuchen an die IRG, hieß es in einer Ministeriums-Aussendung. Diese nehme dann die Erstprüfung der beantragten Maßnahmen und Projekte vor. Anschließend wird in Abstimmung mit dem Innenministerium und den LVT-Ämtern eine Gefährdungseinschätzung durchgeführt. Werden die Maßnahmen und Projekte im Jahresprogramm genehmigt, zahle das Innenministerium jährlich rund ein Drittel der Gesamtsumme an die IRG aus.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sei es ein großes Anliegen gewesen, "die jahrelange, bewährte Zusammenarbeit des Innenministeriums mit der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich fortzusetzen". Antisemitismus dürfe in unserer offenen, liberalen Gesellschaft keinen Platz haben, so Nehammer.

Dieser sei eine "Vorstufe von Terrorismus, ihn zu bekämpfen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagte IRG-Präsident Oskar Deutsch. Deutsch lobte die "intensive und gute Zusammenarbeit" mit den Sicherheitsbehörden.

"Die Ereignisse vom 2. November 2020 haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, die Sicherheit der jüdischen Gemeinde zu gewährleisten", sagte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die es für "keinen Zufall" hält, dass das Attentat in unmittelbarer Nähe des Stadttempels stattgefunden habe. Zudem erinnerte Edtstadler daran, dass das österreichisch-jüdische Kulturerbe Teil der nationalen Identität sei.