BMW errichtete in Steyr neues Aus- und Weiterbildungszentrum

Für 5 Mio. Euro - Bayerischer Autobauer investiert im Gegensatz zum MAN weiter in Oberösterreich

BMW hat in seinem Werk in Steyr (4.500 Mitarbeiter) für rund 5 Mio. Euro ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum errichtet. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Elektromobilität und Digitalisierung, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Ab dem zweiten Quartal sollen in dem neuen, dreistöckigen Gebäude - so es Corona zulässt - Weiterbildungen vor Ort stattfinden. In dem Zentrum werde künftig auch die Ausbildung der eigenen Lehrlinge erfolgen.

Im Gegensatz zum deutschen Lkw-und Bushersteller MAN, der die Schließung oder den Verkauf seines Standortes Steyr beabsichtigt, investiert der bayerische Autobauer weiter in Oberösterreich. Vergangenes Jahr wurde für 102 Mio. Euro ein neues Montageband für Benzinmotoren mit einer Jahresauslastung von 180.000 bis 360.000 Einheiten errichtet. Gleichzeitig wurden 25 Mio. Euro für Fertigung von Elektroantrieb-Gehäusen ausgegeben.