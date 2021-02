BMW lässt Aluminium mit Wüstensonne schmelzen

BMW verbuchte 2012 Bestjahr in China BMW hat 2012 auch in China so viele Autos verkauft wie nie zuvor. Insgesamt setzte der Münchner Oberklassehersteller im vergangenen Jahr 326.444 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini ab, ein Plus von rund 40 Prozent. Damit knackten die Münchner zum ersten Mal die Marke von 300.000 verkauften Autos im Reich der Mitte, wie eine BMW-Sprecherin am Dienstag sagte.