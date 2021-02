Bei widrigsten Straßen- und Witterungsverhältnissen

Polizisten der Landesverkehrsabteilung haben am Donnerstagabend in der Triester Straße in Wien-Liesing erwischt, der mit 174 km/h statt der erlaubten 50 stadtauswärts gerast ist. Dabei herrschten widrigste Straßen- und Witterungsverhältnisse. Die Polizisten ermittelten die Geschwindigkeit mit einem mobilen Messgerät aus einem Auto heraus. Der Lenker wurde angezeigt, er muss mit dem Führerscheinentzug rechnen.