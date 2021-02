BNP Paribas verdiente trotz Coronakrise überraschend viel

Griechenland-Abschreibung verhagelte BNP Paribas die Bilanz Wegen ihres Engagements in Griechenland hat die französische Großbank BNP Paribas im vergangenen Quartal überraschend wenig verdient. Der Nettogewinn stieg um rund ein Prozent auf 2,13 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten für das zweite Quartal unter dem Strich mit einem Plus von 2,23 Mrd. Euro gerechnet.