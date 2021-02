Bob: Beierl bei WM in Altenberg Halbzeit-Fünfte

Katrin Beierl geht in Lauerstellung in die WM-Entscheidung im Zweierbob am Samstag. Die frisch gebackene Gesamtweltcupsiegerin liegt nach zwei von vier Durchgängen der Titelkämpfe in Altenberg auf Platz fünf. Auf Goldkurs unterwegs ist die US-Amerikanerin Kaillie Humphries, die 34 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Deutsche Kim Kalicki hat. Dem ÖRV-Duo fehlen sechs Zehntel auf die derzeit von Laura Nolte (GER) gehaltene Bronzemedaille.

Beierl mit Anschieberin Jennifer Onasanya erwischte nach guten Starts zweimal nicht die ideale Linie im Eiskanal. Die Wahl-Tirolerin aus Niederösterreich hatte sich zuvor nur Außenseiterchancen zugerechnet. Die Bahn in Sachsen gehört nicht zu ihren Lieblingsstrecken. Im vergangenen Jahr war sie dort Neunte geworden. Die restlichen zwei Läufe finden am Samstag (ab 14.30 Uhr) statt. Zuvor steigen auch die Männer um Benjamin Maier in die Titelkämpfe ein.