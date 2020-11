Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat am Samstag beim zweiten Saison-Weltcup im Zweier-Bob der Frauen in Sigulda Rang vier belegt. Nach fehlerhaften Fahrten musste sich die 27-jährige Zweite von vergangener Woche mit Jennifer Onsanya einem deutschen Trio geschlagen geben. Corona-bedingt waren nur sieben Bobs am Start. Es gewann das Duo Laura Nolte/Leonie Fiebig um je 24/100 vor Mariama Jamanka/Vanessa Mark und Kim Kalicki/Ann-Christin Strack. Beierl lag 47/100 zurück.