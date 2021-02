Bob: Beierl im Mono-Bewerb zur WM-Halbzeit Zehnte

Zweier-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl liegt bei der Bob-WM in Altenberg nach dem ersten Tag des Mono-Bewerbes mit 1,72 Sekunden Rückstand an der zehnten Stelle. Die von einer Knieblessur gehandicapte Niederösterreicherin fuhr am Samstag in der neuen WM-Disziplin mit Einheitsschlitten auf die Laufränge 13 und acht. In Führung setzte sich die Deutsche Stephanie Schneider. Beierls Rückstand auf die Medaillenränge beträgt mehr als eineinhalb Sekunden.

Am Samstagnachmittag hatten auch noch die Viererbobs mit Benjamin Maier ihre ersten beiden Läufe. Die Entscheidungen fallen am Sonntag in jeweils zwei weiteren Durchgängen.