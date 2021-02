Bob: Beierl in Altenberg WM-Siebente - Maier gestürzt

Gold an US-Amerikanerin Humphries

Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl hat im Zweierbob keine WM-Medaille geschafft. Die Niederösterreicherin musste sich mit Anschieberin Jennifer Onasanya am Samstag in Altenberg mit dem siebenten Rang begnügen, auf Bronze fehlte nach vier Läufen fast eine Sekunde. Im Zweier der Männer kam Benjamin Maier im zweiten Lauf zu Sturz und fiel aussichtslos ans Ende des Zwischenklassements zurück.

Maier und Anschieber Markus Sammer, die auch schon im ersten Durchgang nicht im Spitzenfeld gelegen waren, blieben bei ihrem Sturz unverletzt. "Ich bin schlecht in den Kreisel reingekommen, danach kippte er Bob. Das war leider ein Fahrfehler, der einmal passieren kann. Wir sind zum Glück beide unverletzt, werden das Ganze genau analysieren und unseren Fokus dann auf den Viererbewerb am nächsten Wochenende richten", sagte Maier, der am Sonntag in den zwei restlichen Läufen nicht mehr antreten wird. Die WM-Entscheidung im Vierer folgt kommende Woche.

Markus Treichl und Sebastian Mitterer liegen im Zweier auf dem 14. Zwischenrang. Die überlegene Halbzeitführung sicherte sich Topfavorit Francesco Friedrich aus Deutschland. Gold bei den Frauen ging wie im Vorjahr an die US-Amerikanerin Kaillie Humphries, die vor den Deutschen Kim Kalicki und Laura Nolte gewann. Beierl war nach dem ersten Tag noch auf Rang fünf gelegen, in den letzten beiden Läufen rutschte sie aber noch etwas zurück. Im Vorjahr hatte die Wahltirolerin ebenfalls in Altenberg WM-Rang neun geholt, 2019 in Whistler war sie Vierte geworden.